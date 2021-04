Sporting ainda não se candidata ao título. "Tudo muda em dois jogos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, ainda não assume a candidatura ao título, apesar da vantagem de seis pontos para o FC Porto e uma dilatada vantagem para o Benfica, que perdeu na última jornada. O técnico diz que "tudo muda" e recorda duas semanas difíceis.

"Depois dos dois empates que tivémos e dos cenários que se começaram a traçar-se já não caio nessa história. Tudo muda em dois jogos", afirma, em conferência de imprensa.

O treinador perspetiva um jogo difícil com a Belenenses SAD e em todos os jogos até ao fim da época: "Todas as equipas precisam de pontos para atingir os seus objetivos. Nós só queremos ganhar o próximo jogo e só somos candidatos a ganhar o próximo jogo. Jogámos frente ao penúltimo classificado e o jogo foi muito difícil. Contra a Belenenses SAD esperamos a mesma dificuldade e acho que vamos ganhar".

Questionado sobre o facto do Sporting ter marcado apenas um golo por jogo nas últimas cinco partidas, Amorim relativiza e até diz que a equipa está a criar mais oportunidades. Se o Sporting vencer por 1-0 a Belenenses SAD, Amorim ficará satisfeito.

"São fases do campeonato. Nós criamos mais oportunidades, mas não conseguimos marcar o segundo golo. Obviamente que estamos a ter dificuldades, o campeonato começa a apertar. Mas também houve jogos em que fazíamos dois golos em dois jogos. No último jogo tivémos o Adán, mas também do outro lado estava um Beto que, se calhar, até fez mais defesas que o Adán. Temos tido dificuldades, como todas as outras. Vamos tentar fazer mais golos amanhã, mas se for 1-0 lá terá que ser", termina.

O Sporting-Belenenses SAD está marcado para esta quarta-feira, às 21h15, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.