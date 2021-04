Rúben Amorim diz que Superliga Europeia é "reflexo da sociedade"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não teceu muitos comentários sobre a criação da Superliga Europa, mas encara com normalidade a intenção, uma vez que considera que a prova é um "reflexo da sociedade".

"O Sporting já respondeu. Todo o mundo do futebol já se manifestou. Isso não faz muito sentido, mas é para onde o mundo caminha. Com um grupo restrito de clubes que quer crescer mais do que os outros e ficar com tudo para eles. É normal, é um reflexo da sociedade", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico dos leões "espera que não vá para a frente" a criação da prova, que reconhece que se trata de uma questão financeira. Questionado sobre se estaria disposto a treinar um dos clubes fundadores, que não vão participar na Champions, Rúben Amorim diz que está também perto de voltar ao Casa Pia, se os resultados não forem bons.

"Acredito que as pessoas vão ter o bom senso de voltar atrás, afinal isto é só uma questão de dinheiro. Eu até posso ir para um clube maior, como voltar ao Casa Pia. Tudo depende sempre do próximo jogo. E é só isso que passa pela minha cabeça. Eu sou muito feliz no Sporting", termina.