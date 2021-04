​“Não há direitos humanos sem liberdade religiosa”

Considerando que o relatório da AIS apresenta uma “visão objetiva” e “de conjunto” sobre a liberdade religiosa no mundo, Guilherme d’Oliveira Martins sublinhou que “não há direitos humanos reconhecidos por todos e para todos sem esta liberdade de crença, de consciência e religiosa”, e que “viver juntos numa sociedade pluralista e democrática requer uma cultura de respeito mútuo, e é este respeito mútuo que tem de ser salvaguardado”. O que não se consegue sem uma educação para as religiões e sobre as religiões.

“É indispensável que haja uma intervenção corajosa por parte do Estado moçambicano. Esta questão é absolutamente crucial, para não gerar situações de vazio de autoridade. O vazio de autoridade é que suscita estas situações, portanto, deve haver o apoio da comunidade internacional para que não haja vazio de autoridade e para que haja a possibilidade efetiva de proteção e salvaguarda das populações”, afirmou.

A situação em Cabo Delgado foi um dos exemplos sublinhados na apresentação do Relatório da Liberdade Religiosa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), feita por Guilherme d’Oliveira Martins, que defendeu que a comunidade internacional deve ajudar o estado moçambicano a garantir a paz e a proteção da sua população, evitando “vazios de poder”, que facilitam a radicalização.

“É indispensável que o diálogo inte-religioso seja um fator de paz, e para que seja um fator de paz é indispensável que haja um conhecimento mútuo, rigoroso, relativamente à força, à importância e significado da religiões. E infelizmente tem havido uma subalternização dos meios anti-violência” afirmou, lamentando que não esteja a ser dada a devida atenção ao fenómeno religioso no domínio da educação e formação.

A questão foi também sublinhada por Catarina Martins de Bettencourt, que se referiu ao crescimento preocupante de “sinais de intolerância” na Europa e ao facto da educação para as religiões estar cada vez mais ausente das escolas. “Há cada vez mais esta perceção de que a educação para as várias religiões é fundamental, mas ao mesmo tempo também assistimos a que cada vez mais esta educação religiosa está a sair das escolas, e é um fator que deve ser pensado pelos governos”.

Para a diretora do secretariado português da Fundação AIS, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia deve ser aproveitada para se pedir mudanças em defesa da liberdade religiosa, nomeadamente durante a cimeira UE-Índia, que vai decorrer no Porto.

O Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, da Fundação AIS, revela que a perseguição e a discriminação por motivos religiosos aumentou. A “lista vermelha” onde a perseguição é considerada “grave” tem 26 países, mais cinco do que em 2018, e é liderada pelo Afeganistão, e inclui o Paquistão, a Coreia do Norte, a Eritreia, o Irão e o Congo.

O documento analisa a perseguição religiosa de cristãos, mas também de muçulmanos e judeus, e de várias minorias religiosas, como os uigures, na China, e os Rohingya, em Myanmar. A sua divulgação, em seis línguas, é feita habitualmente de dois em dois anos, mas em 2020 teve de ser adiada por causa da pandemia.