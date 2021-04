“Eu estou contigo todos os dias”. É a proposta do Papa a pensar nos idosos

Durante a pandemia, o Papa Francisco decidiu instituir, pela primeira vez, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E, para fixar este evento, escolheu o quarto domingo de julho, próximo da festa litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, que a Igreja celebra a 26 de julho.

Assim, em 2021, o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, assinala-se a 25 de julho e o tema escolhido pelo Santo Padre foi hoje divulgado: “Eu estou contigo todos os dias”.

Em comunicado, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida refere que o objetivo deste tema é “expressar a proximidade do Senhor e da Igreja à vida de cada idoso, especialmente neste momento difícil de pandemia”.

“É também uma promessa de proximidade e de esperança que jovens e idosos possam entender-se mutuamente”, pode ler-se no comunicado.

Para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, “não são só os netos e os jovens que são chamados a estar presentes na vida dos idosos, mas os avós e as pessoas idosas também têm uma missão evangelizadora, uma missão de anunciar, de rezar e de gerar jovens para a fé”.

A Santa Sé incentiva agora as dioceses do mundo inteiro a prepararem, nas igrejas locais e realidades associativas, a celebração deste Dia dedicado aos avós e aos idosos e propõe-se, em meados de junho, fornecer algumas ferramentas pastorais que estarão disponíveis no site.