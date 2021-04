A "Beleza escondida" nos segredos do Vaticano

O Vaticano lança, a partir desta terça-feira, um novo projeto multimédia, com uma série de vídeos denominados “Beleza escondida - Os segredos dos Museus do Vaticano”.

A iniciativa, em articulação entre os Museus do Vaticano e o portal Vatican News, pretende revelar “os segredos das coleções pontifícias, histórias pouco conhecidas e curiosidades universalmente ocultas por detrás da beleza”.

Os conteúdos divulgados online e nas redes sociais pretendem oferecer um novo olhar aos Museus do Vaticano que, nos últimos meses, permaneceram fechados devido à pandemia.

Um comunicado da Santa Sé refere que este projeto mensal vai decorrer ao longo de um ano, “como vasto um caminho narrativo… desde as fontes de inspiração de grandes mestres como Miguel Angelo ou Rafael, ao charme e ao mistério das antigas civilizações pré-cristãs; dos bastidores do Museu, acreditado por gerações de artistas ‘a escola do mundo’, ao património do conhecimento, da pesquisa, conservação e restauro que nos foram transmitidas ao longo dos séculos”.

O primeiro episódio destaca uma das obras identitárias dos Museus do Vaticano, o “Torso Belvedere”, um torso incompleto de homem, em mármore branco, da escola ateniense do primeiro século antes de Cristo, que inspirou vários artistas, incluindo Miguel Angelo.