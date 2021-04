Judiciária faz buscas na Câmara de Lisboa em investigação a empreitadas

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal de Lisboa, avançou a SIC Notícias e confirmou a autarquia.

A ação dos inspetores da PJ tem como alvo o departamento de Urbanismo da autarquia.

A Câmara de Lisboa confirma, em comunicado, que uma equipa da Judiciária, a pedido do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), realizou buscas em instalações da autarquia, no Campo Grande e nos Paços do Concelho.



As buscas estão relacionadas com várias empreitadas, adianta em comunicado a autarquia liderada por Fernando Medina.



"Estas buscas resultaram de várias denúncias, incluindo participação ao Ministério Público pelo próprio Município na empreitada na Segunda Circular cancelada pela autarquia, a processos urbanísticos (Hospital da Luz, Torre da Av. Fontes Pereira de Melo, Petrogal, Plano de Pormenor da Matinha, Praça das Flores, Operação Integrada de Entrecampos, Edifício Continente, Twin Towers, Convento do Beato) e empreitadas: Segunda Circular, São Pedro de Alcântara e Piscina Penha de França."



O executivo camarário refere que a investigação à "empreitada anulada pelo município na Segunda Circular, como a Torre de Picoas e Hospital da Luz" já havia sido noticiada em julho de 2017.

"As diligências hoje efetuadas são as primeiras que a Câmara tem conhecimento sobre estes processos", sublinha o comunicado da autarquia.



A Câmara de Lisboa facultou toda a documentação pedida pelos inspetores da Judiciária e garante total colaboração na investigação.