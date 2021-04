Baleia morta encalhada em praia no Algarve

Uma baleia de grande dimensão está encalhada, morta, na praia de Santo António, em Vila Real de Santo António, estando as autoridades a analisar qual a melhor forma de a remover do local, disse o capitão do porto.

O cetáceo está encalhado ainda dentro de água e no local está uma equipa da Polícia Marítima, que recebeu o alerta por populares cerca das 9h00 e aguarda pelo apoio de outras entidades, como a autarquia, para definir como vai ser retirada a baleia, referiu o comandante Rui Vasconcelos Duarte.