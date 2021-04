"A igualdade não se impõe por decreto. Mas ajuda muito"

Não há ainda estatísticas consistentes sobre o impacto da pandemia nas desigualdades de género, mas algumas instituições asseguram que as mulheres foram globalmente mais prejudicadas pelo desemprego e mais sobrecarregadas em casa durante os confinamentos.

É o caso dos estudos mais recentes do Fórum Económico e Social (WEF) ou Instituto Europeu da Igualdade de Género.

O WEF conclui que, devido à pandemia, a igualdade no acesso à saúde ou nas questões económicas pode só chegar daqui a 135 anos. Portugal está neste momento em 22.º lugar na tabela do "Global Gender Gap Report" num total de 156 países analisados.

A socióloga Anália Torres afirma que a desigualdade persiste em Portugal "mas houve grandes transformações na situação das mulheres e dos homens" nos últimos anos. A investigadora nesta área admite que em Portugal a pandemia também sobrecarregou as mulheres portuguesas, até porque, como a desigualdade está a diminuir, elas acumularam muito trabalho em casa e fora dela.

"As mulheres já estão por exemplo também na esfera pública e do trabalho, responsáveis pelas frentes que foram 'atacadas' pela pandemia. Quem trabalha na área da saúde e na educação, de uma forma global, são esmagadoramente as mulheres. Como para além disso, as mulheres acumulam a dimensão do trabalho e da esfera privada, observamos que no quotidiano de uma mulher e de um homem hoje em contexto de pandemia - evidentemente que há setores masculinos que também foram afetados - os setores que foram mais afetados, de uma forma global, são aqueles em que as mulheres estão ativas nas duas frentes", afirma Anália Torres que acompanhou em termos científicos a produção do mais recente documentário encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a situação das mulheres em Portugal.

A lei ajuda, mas é a lei

Por seu lado, Sandra Ribeiro, que preside à CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género reconhece que o país está incomparavelmente melhor face ao panorama de há 40 anos.

No entanto, a nova presidente daquela entidade integrada na Presidência do Conselho de Ministros reconhece que o bom desempenho de Portugal nos rankings internacionais tem sido conseguido por via de imposições legais como quotas ou a lei da paridade em cargos públicos.

"Diz-se muito que as questões não mudam por decreto, que a igualdade não se impõe por decreto. Não se impõe, mas ajuda muito. A questão é mais complicada no dia-a-dia. Há uma diferença grande entre aquilo que está na legislação e depois aquilo que acontece na prática. E quando vamos para as questões da conciliação entre as vidas familiar, profissional e pessoal e tratamos da questão do trabalho não pago, aí entramos numa esfera de mentalidades que são muito mais difíceis de mudar", admite Sandra Ribeiro no "Da Capa à Contracapa".