Presidente do Chade morre em combate

O Presidente do Chade, Idriss Déby, morreu em confrontos com guerrilheiros rebeldes, anunciou esta terça-feira a televisão estatal.

Idriss Déby, de 68 anos, foi morto durante o fim de semana, quando visitava as tropas na linha da frente que combatem os insurgentes no norte do país.



O Presidente do Chade "deu o último suspiro a defender a nação soberana no campo de batalha", refere um comunicado divulgado pela televisão estatal.

O chefe de Estado estava no poder desde 1990, na sequência de um golpe de Estado. Era um dos líderes mais antigos de África.

Idriss Déby estava a caminho do sexto mandato. Os resultados provisórios das eleições de 11 de abril davam-lhe uma vitória por 80%.