Manada de elefantes mata alegado caçador furtivo na África do Sul

Um homem morreu depois de ter sido esmagado, no sábado, por uma manada de elefantes na Parque Nacional Kruger, na África do Sul. A vítima era suspeita de ser um caçador furtivo de elefantes.

Segundo as autoridades do parque, foram detidos quatro alegados caçadores furtivos no mesmo fim-de-semana, com armas de caça e machados, numa operação contra a caça furtiva de rinocerontes.

No sábado, as autoridades viram três pessoas a entrar ilegalmente no parque Kruger: uma foi detida, outra conseguiu fugir e a terceira foi a vítima mortal. No domingo, foram detidas três pessoas com munições e armas de caça.

As detenções de caçadores furtivos são comuns na África do Sul, mas não mais comuns que a caça furtiva em si. Segundo o parque, que é o habitat natural da maioria da população mundial de rinocerontes, cerca de um rinoceronte é morto por dia na África do Sul.

Num comunicado publicado na segunda-feira, o diretor do parque, Gareth Coleman, afirmou que a operação foi "frutífera" pela detenção de vários suspeitos, mas apontou que um dos homens morreu depois de lesões graves, ocorridas durante uma fuga de elefantes.

"Esperamos que as detenções enviem uma mensagem forte aos caçadores de que estamos confiantes que os vamos travar dentro do parque", disse Coleman.

As detenções de caçadores furtivos têm resultado na diminuição da caça ilegal de rinocerontes: segundo o Washington Post, a caça furtiva desta espécie em vias de extinção caiu 33% no último ano, com o endurecimento das medidas de segurança e o impacto da pandemia a serem os principais fatores.



O mais surpreendente é que esta não é a primeira vez que um caçador de rinocerontes morre esmagado por um elefante. Em 2019, o mesmo parque contou que um caçador furtivo fora morto por elefante e devorado por leões, que deixaram para identificação apenas o crânio e um par de calças.

Quanto aos rinocerontes, existem quatro mil animais no parque com uma área de quase 20 mil metros quadrados. Os rinocerontes são um alvo constante dos caçadores, que os matam pelos seus cornos que são usados em medicina tradicional em países asiáticos e como presentes por todo o país.