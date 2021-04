Covid-19. Brasil aproxima-se de 14 milhões de infeções

Veja também:

O Brasil somou 30.624 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, aproximando-se dos 14 milhões de infetados desde o início da pandemia.

Em relação ao número de mortos, o país sul-americano contabilizou 1.347 óbitos entre domingo e hoje, num total de 374.682 vítimas mortais, segundo o último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde.

Os dados são inferiores aos atingidos na semana anterior, quando o país alcançou mais de três mil mortes diárias e de 80 mil novos casos.

Segundo explicações da própria tutela da Saúde, essa diminuição deve-se à falta de recursos humanos ao fim de semana para testar e recolher os dados, sendo que estes acabam por ser consolidados às terças-feiras.

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país em todo o mundo com mais mortes devido à Covid-19, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, depois da nação norte-americana e da Índia.

Em relação às mortes por milhão de habitantes, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos, México e Peru, nas últimas duas semanas, e tornou-se o país com mais mortes por Covid-19 das Américas, apontam dados da plataforma Our World in Data, vinculada à Universidade de Oxford.

Atualmente, o Brasil tem 1.756 óbitos por milhão de habitantes, seguido pelo Peru (1.722), Estados Unidos (1.713) e México (1.646), na América.

A taxa de incidência da doença no país é hoje de 178 mortes e 6.649 casos por 100 mil habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde.

Num momento em que a pandemia avança de forma descontrolada no país, e atinge cada vez mais cidadãos jovens, o Governo, presidido por Jair bolsonaro, será investigado por alegadas omissões no combate à Covid-19.

Em causa está uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que decorrerá no Senado do país.