Miguel Maia deixa Sporting mas continua no voleibol

O voleibolista Miguel Maia anunciou, esta terça-feira, a saída do Sporting, ao fim de quatro anos. O atleta não termina já a carreira, contudo.

Num longo texto nas redes sociais, o internacional português, de 49 anos, revela que tinha feito um acordo com a direção liderada por Bruno de Carvalho, antecessor do atual presidente do Sporting, "para que, após terminar a carreira de atleta, ficasse a liderar o projeto do voleibol".

"Porque me sinto ainda com capacidades de continuar a dar o meu contributo como atleta, decidi que ainda não é o momento de colocar ponto final à minha carreira de atleta. Irei continuar a jogar, mas já não será no meu Sporting", refere Maia, que completa 50 anos na sexta-feira.

Miguel Maia manifesta-se "profundamente grato por tudo o que o Sporting [lhe] deu", tanto na primeira passagem, entre 1991 e 1994, como na segunda, de 2017 até agora, durante a qual foi capitão.

"Tenho a certeza que um dia vou regressar e estarei sempre disponível para ajudar o clube para o que for preciso", afiança o atleta.