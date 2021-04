Portimonense defronta Benfica com "pezinhos bem assentes no chão"

Paulo Sérgio espera grandes dificuldades na receção ao Benfica e salienta que o Portimonense deve manter-se focado no objetivo da manutenção, sem pensar que as três vitórias consecutivas lhe permitem facilitar.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da partida da jornada 28 do campeonato, Paulo Sérgio assumiu que "as equipas quando vencem têm mais confiança, acreditam ainda mais naquilo que fazem". No entanto, sublinhou que o objetivo final ainda não foi alcançado.

"Nada está conseguido, porque ainda não temos os pontos suficientes para o nosso objetivo e toda a gente tem de ter os pezinhos bem assentes no chão e manter o foco. Sabemos que vai ser um jogo difícil, com um dia a menos de recuperação, um período muito curto para um jogo desta responsabilidade, mas vamos estar o melhor possível para defrontar uma grande equipa, como é o Benfica", salientou o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio espera dificuldades frente ao Benfica, algo que "nada tem a ver" com o facto de os encarnados terem perdido na ronda anterior, em casa, com o Gil Vicente: "O Benfica é sempre uma equipa forte."

O Portimonenses, nono classificado, com 32 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 57, na quinta-feira, às 19h00, em Portimão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.