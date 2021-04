Paços de Ferreira perde em casa com o Farense, que deixa zona de descida direta

O Paços de Ferreira perdeu, em casa, com o Farense por 2-0, e somou a quarta derrota consecutiva.

Ryan Gauld abriu o marcador para o Farense, aos 77 minutos de jogo, de grande penalidade, seguido do golo que fechou o resultado final, por Fabrício Isidoro, aos 84 minutos, assistido por Gauld.

O Paços de Ferreira perdeu o quarto jogo seguido, mas continua no 5º lugar da I Liga, com os mesmos 44 pontos. Já o Farense sai da zona de despromoção direta, com 25 pontos, mas fica no 16º posto, com 25 pontos.