Tottenham anuncia substituto de José Mourinho

O Tottenham comunicou, esta terça-feira, que Ryan Mason será o treinador interino até ao final da época, após a saída de José Mourinho.

O técnico inglês, de 29 anos, ocupava o cargo de coordenador da formação do Tottenham. Estrear-se-á já na quarta-feira, diante do Southampton, a contar para a Premier League, e no domingo terá uma prova de fogo: a final da Taça da Liga, frente ao Manchester City.

Ryan Mason foi jogador do Tottenham, entre outras equipas britânicas (e dos franceses do Lorient), além de duas vezes internacional inglês.

Terminou a carreira de forma precoce aos 26 anos, em 2018, quando representava o Hull City, devido a uma lesão cerebral contraída mais de um ano antes, num choque de cabeças com Gary Cahill, então jogador do Chelsea, que o deixou a lutar pela vida durante algumas horas.