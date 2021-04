Superliga Europeia é "uma ameaça" ao crescimento do futebol feminino

A Superliga Europeia terá efeito "devastador" sobre o crescimento e desenvolvimento do futebol feminino na Europa, defende Nadine Kessler, antiga jogadora e atual diretora do departamento na UEFA.

Num comunicado publicado nas redes sociais, a antiga centrocampista alemã lembra que, num "comentário deslocado" no anúncio da Superliga Europeia, era feita referência à intenção de estender a competição ao futebol feminino. Nadine Kessler refere que "esta notícia chega sem qualquer consulta e numa altura em que a Liga dos Campeões feminina se prepara para uma transformação estrutural a partir do verão".

"É uma ameaça direta a todos os planos que foram cuidadosamente delineados, juntamente com a ECA, os vossos clubes e os campeonatos, para uma nova Liga dos Campeões feminina [UWCL]. A nova UWCL trará visibilidade e maior competitividade, recompensa financeira e solidariedade, tudo com o objetivo de introduzir uma nova era para todo o futebol feminino. Uma competição que será aberta e, portanto, permitirá que clubes e jogadores de toda a Europa continuem a sonhar com a conquista do mais prestigioso troféu de clubes do mundo", lê-se.