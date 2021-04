Schalke 04 de Gonçalo Paciência despromovido à segunda divisão alemã

O Schalke 04, onde joga o português Gonçalo Paciência, perdeu em casa do Arminia Bielefeld e confirmou a despromoção à segunda divisão alemã.

Apesar do cenário já estar praticamente confirmado, ficou hoje matematicamente oficializada a descida do Schalke 04, com uma derrota por 1-0 em casa do Arminia Bielefeld, com golo de Klos. O Schalke 04 vai jogar pela primeira vez na segunda divisão dese a época 1990/91.

O português Gonçalo Paciência foi titular na frente do Schalke 04, mas não conseguiu evitar o resultado negativo.