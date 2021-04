Pirlo não censura criação da Superliga. "É mais uma evolução no futebol"

O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, afirmou esta terça-feira que a recém-criada Superliga Europeia, competição co-fundada pelo emblema italiano, é "mais uma evolução no futebol", à semelhança de outras que sucederam "nos últimos anos" na modalidade.

"É mais uma evolução no futebol. Tem havido várias mudanças no futebol nos últimos anos, seja na Liga dos Campeões, na forma de as equipas jogarem ou nas regras. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. O nosso presidente tem estado na linha da frente deste assunto e ninguém melhor do que ele poderá explicar", afirmou, em conferência de imprensa, o técnico da Juventus, na qual alinha o português Cristiano Ronaldo.

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, foi um dos principais responsáveis pela criação da Superliga, sendo, inclusive, um dos vice-presidentes da nova competição, depois de ter abandonado o Comité Executivo da UEFA e o cargo de presidente da Associação Europeia de Clubes (ECA).

"Esta manhã, o presidente deu-nos a conhecer o projeto [da Superliga]. Transmitiu-nos grande confiança e salientou que o mais importante é continuarmos a trabalhar. É apenas um projeto. Os jogadores sabem que o futebol evolui e que têm de permanecer tranquilos e focados no presente, que é o jogo com o Parma", disse Pirlo, na antevisão da partida da 32.ª jornada da Serie A.