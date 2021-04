Para que não restem dúvidas, "Bayern diz não à Superliga Europeia"

O Bayern Munique confirmou, esta terça-feira, que não participará na Superliga Europeia e que está contra a concretização da competição.

"Os nossos sócios e adeptos rejeitam uma Superliga. (...) Como FC Bayern, é nosso desejo e objetivo que os clubes europeus vivam a maravilhosa e emocionante competição que é a Liga dos Campeões, e se desenvolvam em conjunto com a UEFA. O Bayern diz não à Superliga", declarou o presidente do clube, Herbert Hainer, citado em comunicado oficial.

O CEO do clube, Karl-Heinz Rummenigge, também fez questão de "deixar explicitamente claro que o FC Bayern não participará na Superliga".

"O FC Bayern coloca-se em solidariedade com a Bundesliga. Sempre foi e é um enorme prazer para nós poder jogar e representar a Alemanha na Liga dos Campeões. Todos nos lembramos com carinho da nossa conquista da Liga dos Campeões em Lisboa em 2020 — ninguém se esquece de um momento tão feliz. Para o FC Bayern, a Liga dos Campeões é a melhor competição de clubes do mundo", frisou o antigo jogador.