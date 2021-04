Jogadores do Liverpool unem-se contra a Superliga. "Não gostamos e não queremos que aconteça"

Os jogadores do Liverpool emitiram um comunicado conjunto, nas redes sociais, contra a criação da Superliga Europeia, em que os "reds" assumem um papel de clube fundador.

"Não gostamos e não queremos que aconteça. Esta é a nossa posição coletiva. O nosso compromisso com este clube e com os adeptos é absoluto e incondicional. Nunca caminharás sozinho ["You'll never walk alone"]", pode ler-se na fotografia postada pelos jogadores nas redes sociais.

Já o treinador da equipa, Jurgen Klopp, tinha admitido que era contra a Superliga Europeia, assim como James Milner, um dos jogadores mais experientes do plantel, depois do empate a um golo em Leeds, na última noite.

Chelsea e Manchester City vão deixar de integrar o projeto da Superliga Europeia, apenas dois dias depois da prova ter sido anunciada, segundo avança a imprensa inglesa. Em causa está a enorme pressão por parte dos adeptos, jogadores e treinadores, que se mostraram contra a ideia da prova que prevê uma competição com lugar cativo para 15 clubes, sem despromoções, com interesses financeiros como principal motivação.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Real Madrid anunciaram no domingo a criação da Superliga Europeia. O objetivo dos 12 clubes fundadores é começar o mais rapidamente possível, com um total de 20 emblemas — 15 cativos e cinco rotativos.

Os 12 clubes referidos pretendem acrescentar outros três ao lote de lugares cativos na competição. O FC Porto recebeu contactos informais para integrar a Superliga Europeia, mas o presidente do clube português, Pinto da Costa, esclareceu que rejeitou o convite, por considerar que a nova competição viola as normas da UEFA e da União Europeia.

UEFA e FIFA confirmaram que os jogadores das equipas que disputem a Superliga serão banidos dos Europeus e Mundiais e proibidos de representar as suas seleções. A UEFA já está a estudar uma forma de excluir, com efeitos imediatos, os 12 clubes fundadores da Superliga das competições europeias.