Fiorentina volta às vitórias em casa do Verona

A Fiorentina voltou, esta terça-feira, aos triunfos na Serie A, quatro jornadas depois, na deslocação ao reduto do Verona (2-1), no encontro de abertura da 32.ª ronda.

Sem o médio português Miguel Veloso na ficha de jogo, o melhor que os anfitriões conseguiram fazer foi marcar pelo jovem Eddy Salcedo, de apenas 19 anos, à passagem do minuto 72, em resposta ao golo inaugural do sérvio Dusan Vlahovic (45+2'), no fecho do primeiro tempo, e do uruguaio Martín Cáceres (65').

O emblema "viola" volta a conhecer o sabor da vitória, após três desaires e um empate, e ascende, provisoriamente, ao 13.º posto da Serie A, com 33 pontos, enquanto o Verona mantém-se em nono, com 41.