Dez perguntas e respostas sobre a polémica Superliga Europeia

A partir dos quartos de final, o formato é semelhante ao atual da Liga dos Campeões, com eliminatórias a duas mãos até à final, que se realizará no final de maio, em campo neutro.

A estes 15 clubes vão juntar-se mais cinco, que se classificarão anualmente com base no rendimento da temporada anterior, formando um lote de 20 equipas que vão participar na prova.

A Renascença explica-lhe o formato da nova competição proposta pelos clubes, as motivações financeiras para a sua criação e as ameaças da UEFA aos clubes e jogadores.

A UEFA quer castigar os clubes que criaram a Superliga e romperam com as competições organizadas pela instituição que atualmente tutela o futebol europeu. Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, garantiu que o organismo vai avançar para "todas as sanções possíveis".

Sim. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, confirmou que o FC Porto recebeu "contactos informais" para participar na prova , mas que não vai romper laços com a UEFA. "Não demos grande atenção. Em primeiro lugar, porque a União Europeia não permite que haja provas em circuito fechado como há nos Estados Unidos, por exemplo. Em segundo lugar, estando a nossa Federação contra isso e fazendo ela parte da UEFA, nós, enquadrados nesse quadro, não podemos estar a participar numa coisa que é contra os princípios e regras da UE e da UEFA", explicou.

De acordo com o comunicado, os clubes fundadores vão receber um montante de 3,5 mil milhões de euros para "apoiar os seus planos de investimento em infraestruturas para compensar o impacto da pandemia de Covid-19". Ou seja, cada clube deverá receber um valor a rondar os 230 milhões de euros apenas pela participação na prova, o que é cerca do dobro do que o vencedor da Liga dos Campeões venceu na última época.

É esperada uma reunião extraordinária do comité executivo da UEFA ao longo desta semana para que seja tomada uma decisão, sendo que a sua exclusão é um cenário em cima da mesa. A UEFA já abriu a porta à possibilidade que os clubes sejam também excluídos das suas ligas domésticas, ficando apenas com a Superliga Europeia para competir.

Para além das sanções aos clubes, a UEFA já anunciou que os jogadores que alinharem na Superliga "não voltam a jogar pelas suas seleções".

O que pode acontecer aos jogadores portugueses dos clubes fundadores?

Há 11 jogadores portugueses em risco de não poderem ser convocados por Fernando Santos, dos quais nove são internacionais pela seleção principal, sendo que o Campeonato da Europa disputa-se dentro de dois meses.

João Félix (Atlético de Madrid), Francisco Trincão (Barcelona), Diogo Dalot e Rafael Leão (AC Milan), Cristiano Ronaldo (Juventus), João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool) e Cédric Soares (Arsenal) são os jogadores que integram os 12 clubes fundadores. Apenas Rafael Leão e Diogo Dalot não somam internacionalizações pela seleção AA.

A Liga dos Campeões e a Liga Europa vão acabar?

Não. Aleksander Ceferin garantiu que as duas provas vão continuar a realizar-se, com ou sem os clubes que disputem a Superliga Europeia. "É possível jogar a Liga dos Campeões sem estes clubes, pois na Europa há muitas equipas e muito boas. A Liga dos Campeões continuará a ser disputada, com ou sem eles", disse.

Os jogadores e treinadores já se pronunciaram?

Depois de uma receção caótica nas redes sociais, com os adeptos de todo o mundo a invadirem as páginas dos clubes, as reações dos jogadores têm surgido aos poucos.

A maioria dos jogadores a pronunciarem-se foram jogadores que já terminaram a carreira ou que alinham em clubes que não fundaram a Superliga Europeia. Bruno Fernandes, internacional português e médio do Manchester United, e João Cancelo, lateral-direito do Manchester City, concordaram de forma breve com uma publicação do compatriota Daniel Podence contra a prova.

A Associação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) manifestou preocupação com o possível impacto da criação de Superliga europeia, e lamentou que os jogadores sejam ignorados nas negociações e ameaçados de exclusão das seleções dos seus países.

Nos treinadores, Jurgen Klopp, do Liverpool, que anteriormente já se tinha mostrado contra a criação da competição, sublinhou a sua posição antes do jogo contra o Leeds, na segunda-feira à noite: "Não tenho problemas com a Liga dos Campeões, gosto do facto que o West Ham se possa qualificar esta época". Já Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, foi mais reservado e colocou a sua confiança nas decisões da direção dos "blues".