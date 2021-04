Chelsea e Brighton empatam sem golos

O Chelsea e o Brighton anularam-se e empataram sem golos, esta terça-feira, em Stamford Bridge, em jogo da 32ª jornada da Premier League.

O emblema inglês sobe ao quarto lugar com este resultado, com os mesmos pontos 55 pontos do que o West Ham, que deixa um lugar de Liga dos Campeões, e fica a um do Leicester, que é terceiro.

O jogo ficou marcado pelos protestos de milhares de adeptos dos "blues" antes do jogo, à porta do estádio, a contestar a presença do clube na Superliga Europeia. Já depois das manifestações, o clube terá arrancado os processos legais para deixar o projeto.

Já o Brighton é 16º , com 34 pontos, mais sete do que o Fulham que ocupa a primeira vaga de despromoção.