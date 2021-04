Bayern de Munique vence e fica a um jogo de revalidar o título de campeão

O Bayern de Munique recebeu e venceu, esta terça-feira, o Bayer Leverkusen, por 2-0, e está a uma vitória de revalidar o título de campeão alemão.

A vitória foi construída logo no primeiro quarto de hora. Maxim Choupo-Moting abriu o marcador, aos 7 minutos de jogo, e Joshua Kimmich dilatou a vantagem, aos 13 minutos de jogo, resultado que se manteve até final.

Com quatro jornadas para a acabar a Bundesliga, o Bayern de Munique aproveitou a derrota do RB Leipzig esta noite, em casa do Colónia, a fica a uma vitória do título, atualmente com 71 pontos, mais dez do que o rival.