Ovibeja 2021 a partir de qualquer parte do mundo, em formato digital

“Para além de continuar a afirmar-se como “todo o Alentejo deste mundo”, procura também este ano vencer as barreiras do espaço físico e estar à distância de apenas um clique de todos os visitantes, estejam estes em que parte do mundo estiverem”, destaca Rui Garrido.

São dois dias, quinta e sexta-feira desta semana, para debater a atividade agrícola enquanto sector sustentável, com a adesão dos expositores a superar as expectativas.

Este ano, o certame está acessível a todos, a partir de qualquer parte do mundo, com uma versão em formato digital, onde os pavilhões podem ser visitados, “ao ritmo de cada um”, com produtos em exposição e para venda e com espaços onde se realizam espetáculos e conferências.

“Não podíamos deixar passar mais um ano sem realizar a Ovibeja e a verdade é que a vida no campo não parou e os agricultores continuam a produzir alimentos que chegam todos os dias às nossas mesas”, por isso, foi decidido “recorrer às potencialidades das novas tecnologias para fazermos uma edição com características muito semelhantes à nossa feira de sempre”, explica Rui Garrido, presidente da comissão organizadora da Ovibeja.

Depois de ter sido cancelada em 2020, a Ovibeja regressa, ainda com as restrições impostas pela pandemia a impedirem a sua realização física, em formato digital, nos dias 22 e 23 de abril, organizada pela ACOS – Associação de Agricultores do Sul.

Dois dias, música, debates e Marcelo Rebelo de Sousa na abertura

Palco de apresentação e debate de temas associados ao setor da agricultura, a edição número 37 da grande feira do Sul, subordinada ao tema da “Agricultura ConsCiência”, converte-se ao digital, procurando recriar o seu característico ambiente.

Para manter a tradição, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, volta a presidir, no dia 22 de abril, pelas 10 horas, à sessão de abertura Ovibeja. Já o encerramento vai ser presidido pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no dia 23.

Um conjunto de webinars podem ser acompanhados a partir do site do evento, no auditório ACOS, em www.ovibeja.pt, com acesso livre e sem que seja necessário efetuar inscrição.

No dia 22, após a abertura, vai decorrer uma reflexão em torno do tema “Sustentabilidade dos Sistemas Agro-Silvo-Pastoris”, terminando com a apresentação do Centro de Competências sobre Pastoreio Extensivo.

Ainda na quinta-feira, mas a partir das 15h00, realiza-se uma mesa redonda sobre a “Sustentabilidade do Sector Vitivinícola do Alentejo”, seguindo-se às 17h30, um colóquio sobre “Olivicultura e Azeite”.

No segundo dia de feira, a 23, pela manhã, tem lugar um webinar sobre “Investimentos no sector agrícola no âmbito da nova PAC”. À tarde, a partir das 14h30 inicia-se um novo debate sobre “A Utilização e Gestão de Perímetros de Rega Públicos – Experiências Europeias” que conta com oradores de Portugal, Itália e Espanha.

O último webinar, antes do encerramento, está agendado para as 16h30 e vai abordar a “Gestão do Regadio no perímetro do EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, onde participam representantes de várias entidades públicas e privadas ligadas ao regadio.

Adiada, com data a anunciar em breve, fica a entrega dos prémios do Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra, classificado como um dos melhores concursos de azeite do mundo. Este ano apresentaram-se a concurso 138 amostras, algumas de países que nunca tinham concorrido e de que é exemplo o Brasil.

À semelhança de anos anteriores, também esta edição virtual contará com um momento musical designado de “Ovicante”.

“São novas vozes do cante, jovens talentos da região que também cantam outras sonoridades, desde o jazz, ao fado e onde o improviso os levar. Num só concerto participam vários artistas; Buba e Eduardo Espinho, Trigacheiro, João Maria Baião e Miguel Costa, Ana Sofia Varela, Jorge Benvinda e Jorge Serafim”, anuncia Rui Garrido.