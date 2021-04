Número de desempregados continua a subir desde janeiro

O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) continua a subir desde o início do ano.

Há 432.851 desempregados registados, o que representa uma subida de 0,2% (1.008 pessoas) face a fevereiro e de 25,9% em termos homólogos – é o número mais alto desde abril de 2017, ou seja, em quase quatro anos.

O relatório do IEFP mostra que no Algarve, o desemprego registado manteve-se inalterado face ao mês anterior, com as regiões do Norte (-0,9%) e do Centro (-0,7%) a registarem descidas face a fevereiro.



Em termos homólogos, os dados mostram que o desemprego agravou-se em todas as regiões do país, com destaque para o Algarve, onde subiu 54,6%. Em Lisboa e Vale do Tejo, o número de desempregados inscritos subiu 40,7%, face a março de 2020 e, na Madeira, aumentou 30,6%. Estas foram as regiões com maiores saltos no desemprego registado, no terceiro mês de 2021, segundo o IEFP.