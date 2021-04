Covid-19. Portugal é dos países com mais ausências ao trabalho

Portugal destaca-se de entre os países da União Europeia com mais dias de trabalho perdido, com as ausências ao trabalho a dispararem 67%, em comparação com o ano anterior. À nossa frente só mesmo a Espanha e a Itália.

Os dados são revelados pelo DN/Dinheiro Vivo, a partir dos novos microdados divulgados ontem, pelo Eurostat.

Feitas as contas, houve, no ano passado, menos 175 milhões de dias trabalhados no país, o que equivale a mais de 70 milhões de dias de ausência, quando comparados com o ano anterior.

Os dados para Portugal contrastam com um crescimento de apenas 38% nos dias de trabalho perdidos, no total da União Europeia.

As mulheres foram as que mais ausências ao trabalho somaram, representando 58%, facto que se pode justificar com a necessidade de dar apoio à família, uma vez que as encolas estiveram encerradas.