Histórico. Portugal integra pote 2 no sorteio do apuramento para o Mundial 2023

Pela primeira vez na história, Portugal integra o pote 2 do sorteio dos grupos europeus de qualificação para o Mundial feminino de 2023.

A seleção nacional evita, assim, seleções como Bélgica, Suíça, Áustria, Islândia, Escócia, Rússia, Finlândia, Portugal e País de Gales.

Com o aumento das equipas participantes no Campeonato do Mundo — de 24 para 32 —, também cresce o número de vagas europeias — oito para 11 —, o que permite a Portugal sonhar com uma inédita qualificação para a fase final de um Mundial, a segunda de uma grande competição.

Haverá seis grupos de seis equipas e três de cinco. Os nove vencedores apuram-se diretamente para a fase final, na Austrália e Nova Zelândia. As outras duas vagas são disputadas num "play-off". Há uma 12.ª vaga a disputar num "play-off" com uma seleção de outra confederação.

O sorteio realiza-se no dia 30 de abril, próxima sexta-feira, às 12h30.

Composição dos potes do sorteio:

Pote 1: Países Baixos, Alemanha, Inglaterra, França, Suécia, Espanha, Noruega, Itália, Dinamarca;

Pote 2: Bélgica, Suíça. Áustria, Islândia, Escócia, Rússia, Finlândia, Portugal, País de Gales;

Pote 3: República Checa, Ucrânia, República da Irlanda, Polónia, Eslovénia, Roménia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Irlanda do Norte;

Pote 4: Eslováquia, Hungria, Bielorrússia, Croácia, Grécia, Albânia, Macedónia do Norte, Israel, Azerbaijão;

Pote 5: Turquia, Malta, Kosovo, Cazaquistão, Moldávia, Chipre, Ilhas Faroé, Geórgia, Lituânia;

Pote 6: Montenegro, Lituânia, Estónia, Luxemburgo, Arménia e Bulgária.