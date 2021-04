Benfica desmente negociações e reitera "total oposição" à Superliga Europeia

O Benfica desmentiu, esta terça-feira, que esteja a negociar a entrada na Superliga Europeia e reitera a sua "total oposição ao projeto".

Segundo o jornal "Record", o clube da Luz estaria em "lobby" para participar na nova prova exclusiva de vários dos clubes elite da Europa. Contudo, em comunicado oficial, o Benfica esclarece que tais informações "são inteiramente falsas" e sublinha que "foi o primeiro clube português a expressar publicamente a sua objeção a uma Superliga Europeia".

"O Sport Lisboa e Benfica, no âmbito da sua presença na ECA – Associação Europeia de Clubes, sempre se manifestou contrário a qualquer competição fora do âmbito da UEFA, tendo, inclusive, contribuído ativamente para a reformulação do modelo competitivo da Liga dos Campeões pós-2024 (P24). O Sport Lisboa e Benfica sempre esteve, e estará, solidário com a UEFA e com os valores do futebol europeu: meritocracia, solidariedade e inclusão", pode ler-se.

O Benfica refere-se a uma entrevista do seu CEO, em novembro passado, ao portal "Off the Pitch". Na altura, Domingos Soares de Oliveira manifestou-se contra a Superliga Europeia, no entanto, reconheceu que um convite para a integração seria difícil de recusar.

"A minha opinião é contrária, mesmo que o Benfica fosse um dos clubes representados na Superliga europeia. Se acontecer [o convite] quase nem é preciso pensar, mas preferia que não acontecesse", ressalvou.