Rock in Rio Lisboa: Foo Fighters, The National e Liam Gallagher são as primeiras confirmações para 2022

Os Foo Fighters, os The National e o ex-Oasis, Liam Gallagher, são os primeiros nomes reconfirmados para o Rock in Rio Lisboa , adiado para 2022. Os três nomes vão atuar todos no mesmo dia, 18 de junho de 2022, e no mesmo palco, com os americanos Foo Fighters a serem os cabeça-de-cartaz do dia.

Será a 9.ª edição do Rock in Rio em Lisboa, sendo que o festival que começou no Rio de Janeiro já leva 18 anos em Portugal. Como o festival realiza-se de dois em dois anos, a edição agora agendada para 2022 será a primeira em quatro anos.

O festival afirma em comunicado que "o Rock in Rio Lisboa voltará a abrir as suas portas nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, para a edição mais épica destes seus 18 anos no país".

Quanto aos artistas, os Foo Fighters, encabeçados por Dave Grohl, levarão a Lisboa o seu último álbum, "Medicine at Midnight"; os The National voltam a Portugal depois de terem passado no verão de 2019 pelo festival Paredes de Coura e no inverno pelo Campo Pequeno; já Liam Gallagher, antigo membro dos Oasis, vem apresentar o seu projeto a solo em Portugal pela primeira vez.