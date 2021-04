Madeira Rodrigues: Sporting tem de "jogar mais para fechar o campeonato"

A vitória com o Farense foi muito sofrida, mas "é assim que se fazem os campeões", afirma o antigo candidato à presidência do Sporting Pedro Madeira Rodrigues, em declarações a Bola Branca.

A exibição em Faro não foi boa, mas os leões venceram, por 1-0, e mantêm os seis pontos de avanço do FC Porto a sete jornadas do final do campeonato.



"Foi o nosso pior jogo este ano, a equipa vinha pressionada de dois empates, foi muito sofrimento, mas é assim que se fazem os campeões, tivemos muitas [vitórias] destas no ano 2000, mas temos de jogar mais para fechar o campeonato, está quase mas ainda falta um bocadinho", apela Pedro Madeira Rodrigues.

O treinador Rúben Amorim disse no final do jogo de Faro que os adeptos do Sporting que têm de saber sofrer nestas últimas jornadas do campeonato.

Pedro Madeira Rodrigues garante total confiança na equipa, mas lembra, bem disposto, que os sportinguistas já sofrem há muito tempo.

"Ele não sabe o que era ser sportinguista e sofrer estes anos todos. Não estamos habituados a chegar a este momento do campeonato e neste lugar, ele está a pedir-nos alguma paciência. Já houve adeptos a festejar antecipadamente e isso é o pior. Temos confiança e esperança que vamos ser campeões. Estamos todos com a equipa. Agora, é fechar com chave de ouro", remata Madeira Rodrigues.