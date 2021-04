Papa ordena sacerdotes para a Diocese de Roma no "Domingo do Bom Pastor"

O Papa Francisco vai ordenar nove sacerdotes para a Diocese de Roma, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, dia 25 de abril, a partir das 8h00 (hora de Portugal continental), na Basílica de São Pedro.

O site Vatican News informa que futuros sacerdotes estão a preparar-se para a ordenação com um retiro num mosteiro e que realizam a sua formação em seminários da Diocese de Roma.

Seis estudaram no Pontifício Seminário Maior Romano, dois no Colégio diocesano Redemptoris Mater e um no Seminário Nossa Senhora do Divino Amor, Mateus Henrique Ataíde da Cruz que é natural do Brasil.

O jovem que viajou para estudar em Roma há sete anos recorda que aos 15 anos começou a ajudar “um homem idoso com o computador” e, segundo o contrato de trabalho, todos os dias tinha de “rezar com ele e recitar o Rosário”.

“O que a princípio vi como uma imposição, depois se tornou uma necessidade para mim”, testemunhou.

O Papa, que é também o bispo de Roma, vai ordenador para a sua diocese mais oito novos sacerdotes, nomeadamente Georg Marius Bogdan (Roménia), Diego Armando Barrera Parra (Colômbia), e os italianos Salvatore Marco Montone, Manuel Secci, Salvatore Lucchesi, Giorgio De Iuri (Itália) e Riccardo Cendamo e Samuel Piermarini do Colégio Redemptoris Mater.

O sítio online ‘Vatican News’ informa ainda que vai transmitir a celebração presidida pelo Papa no Dia Mundial de Oração pelas Vocações 2021, que tem como tema ‘São José: o sonho da vocação’, e Domingo do Bom Pastor.

A Igreja Católica em Portugal também está a celebrar a 58ª Semana de Oração pelas Vocações e a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (CEVM) preparou um conjunto de propostas de oração e divulgação para esta semana especial.