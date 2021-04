Zaidu falha regresso do FC Porto ao trabalho

O FC Porto voltou aos treinos esta manhã, poucas horas depois da vitória em casa do Nacional, por 1-0, com mais um nome no boletim clínico.

O nome de Zaidu (fadiga muscular) juntou-se aos de Otávio (trabalho de ginásio) e Mbaye (treino integrado condicionado) no boletim clínico portista.



Sérgio Conceição orientou o primeiro treino dos dragões a pensar na receção ao Vitória de Guimarães, na próxima quinta-feira, às 21h00. O plantel portista volta a treinar na terça-feira, às 17h00.