FC Porto rejeita abordagens da Superliga Europeia

"Se isso [Superliga Europeia] for para a frrente, o que eu ponho muitas dúvidas, a UEFA vai continuar a ter provas e essas é que serão as provas oficiais. Não estamos preocupados em estar ou não estar [na Superliga]. Estamos na Champions e esperamos estar muitos anos", remata.

UEFA ameaça banir clubes e jogadores

A UEFA comunicou, este domingo, em conjunto com as Federações inglesa (FA), espanhola (RFEF) e italiana (FIGC), e com as Ligas espanhola e italiana, que os clubes envolvidos na Superliga Europeia serão banidos de todas as competições nacionais e internacionais.

"Conforme previamente anunciado pela FIFA e pelas seis Confederações, os clubes em causa serão banidos de disputar qualquer outra competição a nível doméstico, europeu e mundial, e os seus jogadores poderão ser proibidos de representar as suas seleções", ameaçou a UEFA.

O organismo e as federações consignatárias deixaram a garantia de que considerarão "todas as medidas ao alcance, a todos os níveis, tanto judicial como desportivamente, de forma a impedir" que a Superliga Europeia se torne realidade: "O futebol é baseado em competições abertas e mérito desportivo; não pode ser de qualquer outra forma."

Numa mensagem nas redes sociais, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, lamentou que uma "elite egoísta" pretenda atrofiar o crescimento do futebol e afirmou que a Superliga Europeia colocará "em causa os alicerces fundamentais" que sustentam a modalidade:



"A criação de uma Superliga Europeia, pensada e desenhada por uma pequena elite com intenções exclusivas, é algo a que nos continuaremos a opor frontalmente. Uma insanidade que colocaria em causa todos os alicerces fundamentais em que o futebol sempre se desenvolveu. Seguiremos firmes e unidos na defesa das ligas nacionais, do mérito desportivo e de modelos que contribuam para o crescimento de todo o ecossistema do futebol e não apenas de uma reduzida e egoísta elite."