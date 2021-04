PS "é muito mais" do que as "lideranças circunstanciais", diz António Costa

O secretário-geral do PS, António Costa, homenageou hoje, dia do 48.º aniversário do partido, os primeiros 115 autarcas socialistas eleitos em 1976 e afirmou que sos militantes do partido são mais importantes do que os líderes.

"O PS é muito mais do que as lideranças circunstanciais que em cada momento fazem a vida do PS", disse António Costa no Teatro Capitólio, em Lisboa, na sessão evocativa dos 48 anos do partido, fundado em 1973.

Para Costa, a vida do PS "é feita diariamente não pelos seus secretários-gerais, mas pelos milhares de militantes, centenas dos seus autarcas, dezenas de governantes, centenas de deputados da Assembleia da República e das assembleias regionais", acrescentou.

Numa altura em que, formalmente, o PS nada disse ainda sobre a pronúncia do antigo primeiro-ministro José Sócrates no processo Marquês, as referências ao ex-líder foram nulas ou implícitas.

Com Ferro Rodrigues presente, António Costa quis, "na pessoa" do ex-líder, "prestar homenagem a todos" os que o antecederam "na liderança do PS, desde o fundador Mário Soares até António José Seguro, que o antecedeu.