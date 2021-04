Vila Franca de Xira: Criança de seis anos morre depois de cair do 7.º andar

Uma criança de seis anos caiu do sétimo andar de um prédio em Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, no domingo ao final do dia. A criança, do sexo masculino, ainda foi socorrida no local, mas acabou por morrer.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria, António Carvalho, disse à Lusa que a criança estava em casa com a mãe os irmãos quando caiu da janela para o parque de estacionamento.

O alerta para ocorrência foi às 18h41 de domingo. A queda foi de um sétimo andar “que corresponde a um nono andar, porque o prédio tem lojas”, acrescentou o comandante.

A criança não morreu de imediato, mas quando os bombeiros chegaram ao local, já se encontrava em paragem cardiorrespiratória e não foi possível salvá-la, apesar das manobras de salvamento que foram realizadas durante “mais de uma hora”.

Segundo o comandante, as causas do acidente ainda estão por apurar e a investigação “está a cargo da PSP".

António Carvalho também informou que também estiveram presentes duas ambulâncias e seis operacionais e esteve também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que prestou apoio psicológico à família, assim como a PSP.