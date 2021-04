R(t) desce em dia com mais uma morte e 220 casos de Covid em Portugal

Veja também:

Portugal regista esta segunda-feira mais uma morte e 220 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É um número mais reduzido de vítimas mortais desde 30 de agosto. O óbito ocorreu nos Açores.

O índice de transmissibilidade R(t) desceu para 1 no Continente e no conjunto de todo o território nacional (Continente + arquipélagos da Madeira e Açores).

A incidência no Continente é de 68,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e de 71,8 casos no conjunto do território nacional.