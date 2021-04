Quase 100 mil pessoas já responderam aos Censos 2021

Para quem ainda não recebeu a carta com os códigos, Francisco Lima aconselha que entre em contacto com a respetiva junta de freguesia, que tem a lista de todos os recenseadores, com um coordenador que poderá resolver a situação.

O presidente do INE também esclareceu que quem tem mais de uma casa deve responder a todas as cartas, mas com objetivos diferentes. E explicou que, logo no início do questionário, se pergunta se aquela é ou não a residência principal.

As respostas deverão ser dadas em relação ao alojamento em que a pessoa vive, sem qualquer relação com o domicílio fiscal.

Também a população sem-abrigo está abrangida pela operação. Durante a noite e nesta manhã, há dezenas de brigadas de recenseadores, acompanhados de técnicos dos Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) ao nível local, a recolher as respostas.