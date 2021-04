Pode e deve responder aos Censos 2021

Todos os alojamentos do país já devem ter recebido uma carta do Instituto Nacional de Estatística (INE) que os 11 mil recenseadores deixaram nas respetivas caixas do correio. Chegou a hora de responder, de preferência, pela internet. Se não o puder fazer, tem a alternativa do telefone, através da Linha de Apoio. Também poderá contar com a ajuda da sua junta de freguesia e, como último recurso, do recenseador. Uma operação gratuita, por isso é preciso estar atento a eventuais tentativas de fraude. Embora todos os recenseadores estejam devidamente identificados. Resposta fácil, rápida, segura e com pouco contacto pessoal O INE quer que esta operação, que se realiza a cada dez anos, seja cada vez mais digital, tornando-se mais rápida, segura e menos onerosa. Com a pandemia, o processo acabou por ser acelerado. Por esta altura, já todos os alojamentos deverão ter uma carta com os códigos e instruções para responder, a partir desta segunda-feira e até 3 de maio, de preferência. Com a carta, uma das pessoas da habitação deverá aceder a censos2021.ine.pt ou usar o QRCODE. De seguida, deverá digitar o código e a "password" que lhe foram remetidos. Depois, é só responder às perguntas sobre o edifício e cada um dos indivíduos que residem na casa. Quando acabar, deverá selecionar “Entregar” e guardar o comprovativo de resposta.

Porque nem todas as pessoas têm acesso a computador ou sabem como responder, o INE disponibiliza uma Linha de Apoio – 210 54 20 21, através da qual também podem dar as respostas. Funciona todos os dias, entre as 9h00 e as 21h00.

Outra alternativa, sobretudo para quem tem dúvidas ou não sabe preencher os questionários é o “e-balcão”, disponível em todas as juntas de freguesia do país. E só em último caso, depois de dia 31 de maio, é que poderão ser os recenseadores a entregar os questionários em papel, obedecendo a todas as regras de segurança sanitária para os contactos presenciais. Mas só nos alojamentos que até essa data não tiverem enviado a resposta. O momento de recolha tem várias fases: a partir desta segunda-feira e até dia 3 de maio, idealmente. Após uma semana de tolerância, depois de 10 de maio, os recenseadores passam nos alojamentos que não responderam para deixar avisos a lembrar que é obrigatório fazê-lo. Se a situação persistir, passam novamente, depois de 31 de maio. A população sem-abrigo também entra nesta contagem. Há equipas especialmente criadas, em colaboração com os Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) e Centros de Apoio Social (CLA) existentes em todos os municípios, para fazer a recolha de dados junto das pessoas sem-abrigo. Essa recolha terá começado já esta noite e prolonga-se por todo o dia. As cidades de Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, nas duas grandes áreas metropolitanas, onde há mais pessoas nessa situação, são as que concentram maior atenção.