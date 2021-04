Mais de metade dos portugueses quer voltar ao local de trabalho e confia nas vacinas

Os portugueses manifestam atualmente uma maior vontade em regressar ao trabalho presencial e mostram-se otimistas face a novas oportunidades de trabalho, no final do ano.

54% dos inquiridos está confiante de que mais oportunidades de emprego estarão disponíveis no final do ano. No entanto, a região do sul da Europa, onde Portugal está incluído, é a menos confiante entre as que foram analisadas, com apenas 43% dos inquiridos a mostrarem-se confiantes.

Segundo o primeiro Workmonitor 2021, da Randstad, esta mudança de comportamento, a contrastar com o que era sentido em 2020, em que havia uma clara preferência em trabalhar remotamente, assenta na confiança nas vacinas.

A multinacional de recursos humanos inquiriu mais de 27 mil colaboradores a nível internacional, chegando à conclusão que uma esmagadora maioria de 75% assumiu-se disposta a ser vacinada contra a Covid, caso seja necessário, para continuar a trabalhar.

Vacinas aumentam a confiança no local de trabalho

Para 59% dos portugueses, a vacinação trará “mais oportunidades de emprego”, um valor superior à média europeia (49%) e a nível global na ordem dos 56%.

Os países com menos confiança nesta relação entre a vacina e o trabalho são a França (34%), o Luxemburgo (34%) e a Suíça (35%), e em sentido contrário, a Índia (86%), China (80%) e o Brasil (77%).

A confiança no local de trabalho é também reforçada quando os outros colegas de trabalho forem vacinados (55% Portugal, 48% Europa e 53% Global).

Quanto a preferir continuar a trabalhar de casa até a vacina ser amplamente administrada, 59% dos portugueses estão de acordo, um valor semelhante ao Global (51%) mas que está acima da média Europeia (45%).

Para os inquiridos em Portugal, se a vacina estivesse disponível, 85% estariam dispostos a tomar para continuarem a trabalhar. A nível da Europa, a taxa é de 71% e a nível mundial de 75%.