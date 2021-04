Gaia abre um segundo centro de vacinação em Grijó

O concelho de Vila Nova de Gaia conta, a partir de hoje, com um segundo centro de vacinação contra a covid-19, o que eleva para 3.500 o número de doses administradas por dia neste concelho do distrito do Porto.

Com 12 postos, e para servir a população da zona sul do concelho, foi instalado um centro de vacinação no "outlet" de Grijó que se soma ao que está já em funcionamento no Pavilhão das Pedras que fica situado no centro do concelho.

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, revelou esta segunda-feira que a abertura deste centro implicou que o Município contratasse 54 enfermeiros.

A autarquia também disponibiliza assistentes técnicos, cabendo à Administração Regional de Saúde (ARS-N) do Norte atribuir um médico para o apoio.

A estes dois centros de vacinação de "capacidade elevada" soma-se, em Gaia, um pequeno posto no Centro Social de Olival com quatro postos.

"O que estamos a dizer é: venham vacinas para o concelho, nós criamos condições. Quando o Município não tem capacidade, as vacinas não deixam de ser dadas, vão é para outro sítio", referiu Eduardo Vítor Rodrigues.

Com a abertura do centro de Grijó, em Vila Nova de Gaia são administradas por dia 3.500 vacinas.

