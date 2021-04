Tesla. Acidente de carro sem condutor faz dois mortos

Dois homens morreram depois de um veículo da Tesla ter embatido contra uma árvore. Pensa-se que ninguém ocupava o lugar do condutor. O acidente ocorreu perto de Houston, nos Estados Unidos.

De acordo com a Reuters, o veículo viajava a alta velocidade quando falhou ao fazer uma curva e saiu da autoestrada, embatendo numa árvore e incendiando-se.

“Não havia ninguém no lugar do condutor”, disse a sargento Cinthya Umanzor, da polícia local, em declarações à estação televisiva Khou-TV.

As autoridades identificaram dois ocupantes dentro do veículo, um no lugar do passageiro à frente e outro no banco de trás.

Em janeiro, Elon Musk, disse que espera ter uma grande margem de lucro com o software de condução automática que a Tesla está a desenvolver e estar.

Garantiu até estar “muito confiante de que o carro será capaz de se conduzir sozinho com fiabilidade” este ano.

Até ao momento, a Tesla e a administração responsável pelo controlo e segurança das autoestradas dos Estados Unidos ainda não reagiram ao sucedido.