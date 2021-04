NASA faz voo histórico em Marte. Reveja as imagens

A NASA concretizou nesta segunda-feira o primeiro voo controlado e motorizado de uma aeronave noutro planeta. O protagonista é o helicóptero “Ingenuity”, movido a energia solar de Marte.

Se tudo correr conforme planeado, o pequeno helicóptero de redemoinho 1,8 kg ascenderá lentamente em linha reta até uma altitude de três metros acima da superfície marciana, pairará no lugar por 30 segundos e girará antes de descer para pousar nas suas quatro pernas.

Enquanto estiver acima da superfície de Marte, o “Ingenuity” irá tirar fotografias do solo do planete vermelho. As imagens a preto e branco devem chegar à Terra no mesmo dia, mas são esperadas, mais tarde, fotografias a cores e em alta resolução.

“O momento por que a nossa equipa estava à espera está quase a chegar”, disse o responsável do projeto “Ingenuity”, MiMi Aung, numa entrevista recente no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA, perto de Los Angeles.