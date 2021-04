João Sousa sobe uma posição no "ranking" ATP

João Sousa subiu um lugar no "ranking" ATP, na atualização da classificação publicada esta segunda-feira. O número um nacional está 105.º posto, após ter registado uma vitória frente ao brasileiro Thiago Monteiro, antes da derrota ante o italiano Thomas Fabbiano, na fase de qualificação do Masters 1.000 de Monte Carlo.

O vimaranense, de 32 anos, que defronta o francês Arthur Rinderknech (129.º ATP) no encontro de acesso ao quadro principal do ATP 250 de Belgrado, esta segunda-feira, procura regressar ao "top-100", ao passo que o compatriota Pedro Sousa se mantém na 112.ª posição.

Frederico Silva, apesar de ter optado por descansar e treinar nas últimas semanas, após a temporada em piso rápido, ascendeu à sua melhor classificação no "ranking" ATP, ao surgir no 171.º lugar, em vésperas de regressar aos "courts" no Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, onde espera retomar a competição.

No topo, destaque para o russo Andrey Rublev que alcançou a sua melhor classificação de sempre no "ranking" ATP, ao ascender à sétima posição e ultrapassar o suíço Roger Federer.