João Sousa falha acesso ao quadro principal do Open da Sérvia

João Sousa falhou o acesso ao quadro principal do Open da Sérvia, em Belgrado, ao perder com o francês Arthur Rinderknech, na 2.ª ronda do "qualifying", em dois sets, por 7-5 e 6-4.

O número um nacional, que esta segunda-feira subiu à posição 105 do "ranking" mundial, era o quarto cabeça-de-série do torneio de qualificação, mas caiu diante de Rinderknech, 125.º colocado.