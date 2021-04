Arouca vence com reviravolta e continua na luta pela subida

O Arouca foi até casa do Sporting da Covilhã vencer por 2-1, com uma reviravolta nos últimos dez minutos que permite à equipa de Armando Evangelista manter-se viva na luta pela subida à I Liga.

O jogo chegou empatado ao intervalo, mas Lewis Enoh abriu o marcador para a equipa da casa aos 57 minutos de jogo.

Já aos 83 minutos, David Santos viu o segundo cartão amarelo e foi expulso e um minuto depois o Arouca chegou ao empate, por Heliardo. Pouco depois, aos 87 minutos, Mauro Caballero, reforço de inverno, fez o golo da vitória para os visitantes.

Com este resultado, o Arouca mantém-se na cauda do grupo que luta atualmente pela subida, no 6º lugar, com 50 pontos, mas apenas a dois do Chaves e do Vizela, segundos classificados com os mesmos pontos, sendo que os vizelenses ainda jogam esta segunda-feira com o Benfica B. Estoril lidera isolado com 64 pontos.