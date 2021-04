Portugal e França vão trocar árbitros em projeto de intercâmbio

Portugal e França vão promover um intercâmbio de árbitros, depois de um entendimento entre as federações dos dois países. O objetivo é a "formação e aquisição de experiência internacional pelos árbitros portugueses e franceses".

De acordo com o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, o intercâmbio abrange os campeonatos das ligas profissionais dos dois países e envolve equipas de arbitragem de campo e de VAR, sempre que a nomeação for para uma prova que recorra a esta tecnologia.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, assinala o acordo.



“O nosso objetivo é oferecer aos árbitros as melhores condições que contribuam para a sua evolução, seja no âmbito da formação, do conhecimento, da tecnologia, mas também noutras dimensões. Nesse sentido, a oportunidade que proporcionamos a nível de experiências internacionais é muito importante para o crescimento dos nossos árbitros”.

Pascal Garibian, diretor do departamento de arbitragem da Federação Francesa de Futebol, também deixa elogios ao projeto das duas federações.

“Desde há alguns anos, a Federação Francesa de Futebol mobiliza recursos significativos com o objetivo de colocar os árbitros profissionais nas melhores condições em termos de preparação e desempenho. As nomeações para competições internacionais comprovam o sucesso desta política. A colaboração com a Federação Portuguesa, no seu conjunto, traduz este esforço de excelência na arbitragem e para o qual a FFF se comprometeu.”