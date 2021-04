Oficial. Tottenham demite Mourinho

José Mourinho foi demitido do Tottenham. A saída do treinador português foi oficializada pelo clube, esta segunda-feira, depois de o treinador português não ter orientado o treino do dia.

"O José [Mourinho] e o seu 'staff estiveram connosco num dos períodos mais desafiantes do clube. O José é um verdade profissional e mostrou enorme resiliência durante a pandemia. A nível pessoal, apreciei trabalhar com ele e lamento que as coisas não tenham corrido como ambos desejávamos", diz Daniel Levy, presidente do Tottenham, numa nota publicada no site do clube.

A cumprir a segunda temporada nos "Spurs", Mourinho teria a oportunidade de conquistar o primeiro título pelo clube no domingo, frente ao Manchester City, na final da Taça da Liga.