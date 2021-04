Líderes da Superliga falam em "novo capítulo para o futebol europeu"

A criação da Superliga Europeia de futebol permitirá ao futebol escrever um novo capítulo da sua história, asseguram os líderes da nova competição fechada aos maiores clubes do continente.

"Ao juntar os maiores clubes e jogadores do mundo para jogarem entre si ao longo da temporada, a Superliga abrirá um novo capítulo para o futebol europeu, assegurando competição e infraestruturas de classe mundial, e maior apoio financeiro para a pirâmide do futebol", declarou Joe Glazer, co-proprietário do Manchester United e vice-presidente da Superliga, em declarações reproduzidas no site oficial da competição.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Real Madrid anunciaram, este domingo, a criação da Superliga Europeia. Os autodenominados 12 Clubes Fundadores da competição pretendem acrescentar outras três equipas ao grupo de organizadores.