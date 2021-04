FIFA chumba Superliga Europeia

A FIFA só pode "desaprovar uma liga europeia fechada e dissidente, fora das estruturas do futebol", assume o organismo, após o anúncio do lançamento de uma Superliga por 12 dos principais clubes europeus.

"A FIFA quer tornar claro que se posiciona fortemente a favor da solidariedade no futebol e de um modelo de redistribuição equitativo. A FIFA posiciona-se sempre a favor da unidade no futebol mundial e apela a todas as partes envolvidas para que tenham um diálogo calmo, construtivo e equilibrado, para bem do jogo", indica o organismo, em comunicado.